Сирия новости 13 мая 07.00: ВС Франции замечены в провинции Дейр-эз-Зор; несколько группировок в Идлибе объединятся в новый альянс

Сирия, 13 мая. ВС Франции замечены в провинции Дейр-эз-Зор; несколько группировок в Идлибе объединятся в новый альянс; ВС Турции развернули еще один наблюдательный пункт в САР. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: замедлили продвижение на юге Дамаска из-за снайперского огня ИГ1.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подготовили новую группу боевиков батальона «Таухид ва-ль-Джихад» в Идлибе.

ВС Франции: участвует в операции «Демократических сил Сирии» против ИГ в районе Хаджина.

ВС Турции: развернули еще один наблюдательный пункт в долине Аль-Габ в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Обстановка на юге Дамаска продолжает оставаться напряженной. Боевики «Исламского государства»1 по-прежнему оказывают САА ожесточенное сопротивление в районах Хаджар аль-Асвад и Южный Ярмук.

По информации источника в Twitter (@watanisy), ИГ пытается сдержать снайперским огнем продвижение сирийских войск на подступах к своим позициям.

Telegram-канал @stepnews пишет, что, по неподтвержденным данным, боевики «Исламского государства» планируют совершить атаку с помощью заминированного автомобиля в районе квартала Шайх-Зази. Источник не исключает, что это может стать отвлекающим маневром террористов для прорыва остающихся в окружении сил ИГ в густонаселенные районы Дамаска, где боевики смогут раствориться среди местных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Telegram-канал @nors2017 сообщает, что в районе нефтяного завода «Аттала», расположенного вблизи месторождения Коноко, был замечен проезд автоколонны французских вооруженных сил, которая двигалась в сопровождении бронеавтомобилей ВС США. Отмечается, что это второе, после Манбиджа, публичное появление французских военных транспортных средств на территории Сирии. По информации от того же источника, французская артиллерия принимает участие в операции «Демократических сил Сирии» против «Исламского государства» в районе города Хаджин.

Напомним, на территории Сирийской Арабской Республики в нарушение всех международных норм и без разрешения законного правительства САР странами-участниками коалиции было создано 14 военных баз, 4 из которых находятся в провинции Дейр-эз-Зор. Самая крупная была построена на территории нефтяного поля Коноко, где размещается до 800 военнослужащих ВС США. Американские базы также находятся в Эс-Суваре и Хаджине. Кроме этого, в опорные пункты были переоборудованы нефтяные заводы «Аль-Изба», «Аль-Джафра» и «Аттала». ВС Франции также имеет свою базу — недалеко от населенного пункта Хаваидж.

Провинция Идлиб

Как сообщает информационное агентство Syria Nedaa, в ближайшие дни несколько вооруженных группировок в провинции Идлиб объединятся под названием «Джабхат аль-Ватания ли-Тахрир» («Национальный Фронт Освобождения»).

По информации Telegram-канала @semenovkirill, в «Национальный Фронт Освобождения» войдут группировки «Джейш аль-Изза», «Файлак аш-Шам», «Сукур аль-Шам», «Джейш аль-Наср», «Свободная Армия Идлиба» и «Джейш аль-Ахрар». После их объединения в регионе Большого Идлиба по факту останутся всего три игрока — «Джебхат Тахрир Сурия», «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Национальный фронт освобождения».

Telegram-канал @SyrianEndeavour сообщает, что турецкие войска развернули в долине Аль-Габ еще один наблюдательный пункт. Создание наблюдательных пунктов турецких войск в Сирии происходит в рамках договоренностей о зоне деэскалации «Идлиб», достигнутых между Россией, Турцией и Ираном на переговорной площадке в Астане.

Как пишет источник в Twitter @, новая группа боевиков батальона «Хайят Тахрир аш-Шам» «Таухид ва-ль-Джихад» завершила военную подготовку в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)