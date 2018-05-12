В немецком парламенте просят Россию разрешить Зеппельту въезд в страну

Берлин, 12 мая. Власти Германии просят Россию пересмотреть свое решение и разрешить въезд немецкому журналисту Хайо Зеппельту. С таким призывом в субботу выступил глава комитета по внешней политике парламента Германии Норберт Рёттген.

«России следует исправить ситуацию с отказом Зеппельту в визе. В обратном случае возникают обоснованные подозрения, что Россия либо что-то скрывает», — отметил он.

Как сообщает газета Tagesspiegel ранее с просьбой выдать Зеппельту визу выступил телеканал ARD, на котором работает журналист.

Напомним, что Хайо Зеппельту, который неоднократно совершал нападки на российский спорт в связи с допинговым скандалом, было отказано в получении российской визы. Таким образом, попавший в список нежелательных лиц репортер будет вынужден пропустить чемпионат мира по футболу. По словам глава Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева, Зеппельт является пропагандистом, а не журналистом, поскольку он выполнял политический заказ вместо того, чтобы распространять объективную информацию.