«Я не прошла»: Самойлова объяснила, с чем связано ее поражение на «Евровидении»

Москва, 12 мая. Российская певица Юлия Самойлова, которая представляла свою страну на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», заявила, что в ее поражении не стоит искать политических мотивов. По словам девушки, только посмотрев свое выступление на записи, она поняла, что просто оказалась слабее остальных конкурсантов.

«Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал. Это конкурс не семейных ценностей, в конце концов. Конкурс музыкальный, вокальный», — отметила она, выступая в программе «Пусть говорят».

Самойлова также поблагодарила всех зрителей, которые болели за нее на «Евровидении».

Напомним, что Юлия Самойлова, которая исполняла песню I Won't Break, так и не смогла пройти в финал музыкального конкурса. Известный певец Филипп Киркоров, который выступал на «Евровидении» в качестве автора песен для молдавской группы «ДоРеДос», поддержал девушку, отметив ее храбрость.