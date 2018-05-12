«Не играйте с огнем»: Мэй предупредили о назревающем политическом кризисе в Британии

Лондон, 12 мая. Рядовые британские тори предупредили премьер-министра страны Терезу Мэй, Палату лордов и руководство правящей Консервативной партии о возможном серьезном политическом кризисе, который наступит, если они не перестанут саботировать Brexit. Об этом говорится в письме консерваторов, которое публикует газета Daily Telegraph.

По их словам, если власти и дальше будут уклоняться от реализации плана по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, то Консервативная партия может на целое поколение потерять доверие британцев, а Палата лордов рискует быть распущенной.

«Премьер-министр и лорды будут играть с огнем, если они воспрепятствуют исполнению воли народа. Неразбериха, которая, возможно, присутствует в сознании премьер- министра, должна быть заменена определенностью», — говорится в письме.

Напомним, что во время референдума в 2016 году 51,9% населения проголосовало за выход Великобритании из состава Евросоюза. Этот процесс получил название Brexit. Инициатором референдума стал бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, который был уверен, что британцы проголосуют против выхода из ЕС. Узнав о результатах опроса, он подал в отставку.