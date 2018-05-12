Президент Армении сформировал новое правительство

Ереван, 12 мая. Президент Армении Армен Саркисян сформировал состав нового правительства, передает пресс-служба главы государства.

Так, новым премьер-министром страны стал Мгер Григорян. Депутат Мане Тандилян стал министром труда, его коллега Артак Зейналян был назначен на пост министра юстиции, бывший казначей Атом Джанджугазян занял кресло министра финансов, а не занимавший прежде государственных должностей Арсен Торосян возглавил министерство здравоохранения.

Экс-губернатор Ширакской области Артур Хачатрян стал новым министром сельского хозяйства, бывший глава Минприроды Арцвик Минасян — министром экономического развития, экс-глава Минспорта Грачья Ростомян — министром по чрезвычайным ситуациям, а и.о. главы МЧС Давид Тоноян возглавил министерство обороны.

Напомним, что перестановки в правительстве проходят на фоне акций протестов, который вспыхнули в апреле в Ереване и других городах Армении. Манифестанты выступали против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В конечном итоге сам Саргсян, которого уже назначили новым главой правительства, сложил с себя полномочия.