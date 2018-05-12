Бетономешалка в Ставрополе раздавила «Ниву» вместе с водителем и пассажиром
Ставрополь, 12 мая. Бетономешалка «КамАЗ» в Ставрополе опрокинулась на автомобиль «Нива», в результате чего погибли мужчина и женщина, находящиеся внутри внедорожника.
Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, водитель бетономешалки, двигаясь по уклону, набрал опасную скорость и врезался в бетонное ограждение, отчего машина опрокинулась на стоящую рядом «Ниву». Водитель и пассажир «Нивы» погибли на месте, водитель «КамАЗа» не пострадал.
«В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС. Упавшая бочка с бетоном перегородила проезжую часть и создала помехи в движении. По факту автоаварии назначены экспертизы, которые позволят определить точные причины автоаварии», — сообщает ГИБДД в Instagram.
???????????????? В Ставрополе из-за опрокинувшегося «КАМАЗа» на легковой автомобиль погибли 2 человека. По предварительной версии, сегодня 12 мая около 14 часов 30 минут на улице Мичурина у двигавшегося с уклона «КАМАЗа»- бетономешалки выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. От удара автомашинам перевернулась и упала на стоявшую рядом автомашину «Нива». От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир «Нивы», мужчина и женщина, местные жители. С травмами в больницу доставлен пассажир грузового автомобиля. Водитель «КАМАЗа» не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС. Упавшая бочка с бетоном перегородила проезжую часть и создала помехи в движении. Руководство Госавтоинспекции региона просит выбирать в ближайшее время маршрут следования с учётом данного обстоятельства. По факту автоаварии назначены экспертизы, которые позволят определить точные причины автоаварии.