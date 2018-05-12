Бетономешалка в Ставрополе раздавила «Ниву» вместе с водителем и пассажиром

Ставрополь, 12 мая. Бетономешалка «КамАЗ» в Ставрополе опрокинулась на автомобиль «Нива», в результате чего погибли мужчина и женщина, находящиеся внутри внедорожника.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, водитель бетономешалки, двигаясь по уклону, набрал опасную скорость и врезался в бетонное ограждение, отчего машина опрокинулась на стоящую рядом «Ниву». Водитель и пассажир «Нивы» погибли на месте, водитель «КамАЗа» не пострадал.