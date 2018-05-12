Полиция Стокгольма задержала шведа, грозившегося убить 26 министров и политиков

Стокгольм, 12 мая. Житель Швеции был задержан в Стокгольме за попытку убийства и письменные угрозы в адрес высокопоставленных шведских чиновников.

«Мужчина заключен под стражу по подозрению в попытке убийства и в 26 случаях противоправных угроз», — заявил прокурор Швеции Хенрик Сёдерман.

Как сообщают местные СМИ, задержанным оказался 42-летний мужчина, который проживает в Западной Швеции. По версии следствия, в прошлом году он направил 26 писем шведским министрам и политикам, угрожая им физической расправой. При этом в некоторых конвертах содержался белый порошок неизвестного происхождения. В ходе проверки было выяснено, что данное вещество не предоставляет опасности.

Кроме того, стало известно, что задержанный с начала года находился в Таиланде и лишь недавно вернулся на родину. Чем именно мужчина занимался в Таиланде — неизвестно.