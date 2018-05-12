Появилось фото уничтоженного Израилем в Сирии комплекса «Панцирь-С1»

Дамаск, 12 мая. В Сети появилось фото зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который был уничтожен в ходе ракетных ударов ВВС Израиля по территории Сирии. Фотография опубликовал журналист Александр Коц в своем микроблоге Twitter.

Журналист отметил, что в момент атаки «Панцирь-С1» не был в боевой готовности, о чем свидетельствуют пустые и обгоревшие транспортно-пусковые контейнеры для ракет. Кроме того, на фото можно увидеть, что радар комплекса не находился в боевом положении.

«То есть ему просто нечем было отбиваться», — отметил Коц.

Фото уничтоженного Панциря.

Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар - не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb — Александр Коц (@sashakots) May 11, 2018

Напомним, в ночь на 10 мая ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям иранских сил, сражающихся на стороне правительственных сил Сирии. Позднее иранские силы выпустили более 20 ракет по объектам израильских военных, после чего ВВС Израиля вновь нанесли удары по территории Сирии. Сирийским ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, однако несколько ракет попали по позициям армии Сирии, в результате чего был уничтожен комплекс «Панцирь-С1», используемый сирийскими военными.

Ранее многие эксперты отмечали, что «Панцирь-С1» был уничтожен израильской авиацией, поскольку комплекс не был приведен в боевую готовность.