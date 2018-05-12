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Мадагаскар может стать для россиян самым популярным курортом — эксперт
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    Мадагаскар может стать для россиян самым популярным курортом — эксперт

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    Мадагаскар может стать для россиян самым популярным курортом — эксперт

    Москва, 12 мая. Мадагаскар может стать одним из самых привлекательных туристических направлений для россиян благодаря своей богатой природе и мягкому климату. Такое мнение высказал председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин.

    По его словам, Мадагаскар отделился от суперконтинента Гондвана 88 млн лет назад и остался у берегов Африки. Благодаря изолированности на острове появилось множество животных-эндемиков, которые не встречаются больше нигде.

    «Развития туристических направлений и создание программ обмена выглядят вполне реализуемо уже сейчас. При этом Мадагаскар имеет все шансы превратиться в курортный регион, который наряду с Сочи, Крымом и Турцией будет привлекательным для российских граждан», — пояснил Самонкин изданию iReactor.

    Он отметил, что экономическое сотрудничество между Россией и Мадагаскаром позволит привлечь дополнительные инвестиции и сделать регион более доступным для российских туристов.

    Автор: Антон Соколов
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