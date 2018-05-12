Парламентские выборы завершились в Ираке

Багдад, 12 мая. Парламентские выборы завершились в субботу в Ираке без серьезных эксцессов. К 18.00 по московскому времени в стране были закрыты все избирательные пункты.

Как сообщает телеканал «Ас-Сумария», во время голосования произошло несколько сбоев в работе электронной системы подсчета голосов в нескольких провинциях и в Багдаде, однако все они носили чисто технический характер и вовремя были исправлены. Ожидается, что предварительные результаты голосования будут оглашены в течение суток.

За проведением выборов в Ираке наблюдали 900 иностранных и 7 тыс. местных наблюдателей, а также журналисты и представители международных организаций.

Отметим, что гонке за место в парламенте приняли участие около 200 политических партий, которые образовали 29 избирательных блоков. На один мандат в 329-местном парламенте претендуют 7 тыс. кандидатов. Избранным депутатам предстоит сформировать новое правительство на следующие четыре года.