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Парламентские выборы завершились в Ираке
Политика
Парламентские выборы завершились в Ираке
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    Парламентские выборы завершились в Ираке

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    Парламентские выборы завершились в Ираке

    Багдад, 12 мая. Парламентские выборы завершились в субботу в Ираке без серьезных эксцессов. К 18.00 по московскому времени в стране были закрыты все избирательные пункты.

    Как сообщает телеканал «Ас-Сумария», во время голосования произошло несколько сбоев в работе электронной системы подсчета голосов в нескольких провинциях и в Багдаде, однако все они носили чисто технический характер и вовремя были исправлены. Ожидается, что предварительные результаты голосования будут оглашены в течение суток.

    За проведением выборов в Ираке наблюдали 900 иностранных и 7 тыс. местных наблюдателей, а также журналисты и представители международных организаций.

    Отметим, что гонке за место в парламенте приняли участие около 200 политических партий, которые образовали 29 избирательных блоков. На один мандат в 329-местном парламенте претендуют 7 тыс. кандидатов. Избранным депутатам предстоит сформировать новое правительство на следующие четыре года.

    Автор: Антон Соколов
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