Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на севере провинции Хомс

Дамаск, 12 мая. Боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику в провинции Хомс, в рамках процесса эвакуации в северные районы Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, боевики готовятся покинуть северные районы провинции Хомс откуда будут переправлены в провинцию Идлиб. В настоящее время к месту сбора боевиков прибыли 140 автобусов, на которых террористы вместе со своими семьями покинут провинцию Хомс. Перед отправкой боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение, технику и боеприпасы.