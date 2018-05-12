Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на севере провинции Хомс
Политика
Парламентские выборы завершились в Ираке
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на севере провинции Хомс

    42

    Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на севере провинции Хомс

    Дамаск, 12 мая. Боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику в провинции Хомс, в рамках процесса эвакуации в северные районы Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, боевики готовятся покинуть северные районы провинции Хомс откуда будут переправлены в провинцию Идлиб. В настоящее время к месту сбора боевиков прибыли 140 автобусов, на которых террористы вместе со своими семьями покинут провинцию Хомс. Перед отправкой боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение, технику и боеприпасы.                 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.