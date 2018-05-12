Меню
Новороссия
Власти ЛНР прокомментировали подготовку Киевом «плана деоккупации» Донбасса
Политика
Парламентские выборы завершились в Ираке
Следующая новость
Загрузка...

    Власти ЛНР прокомментировали подготовку Киевом «плана деоккупации» Донбасса

    44

    Власти ЛНР прокомментировали подготовку Киевом «плана деоккупации» Донбасса

    Луганск, 12 мая. Подготовка Киевом «плана деоккупации» Донбасса свидетельствует о нежелании украинской стороны выполнять минские соглашения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «Украинское преступное руководство не намеренно выполнять взятые на себя обязательства в Минске. Очередным подтверждением стало заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который поручил ведомству подготовить «план деоккупации» Донбасса», - сказал Марочко.

    Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о начале работы над планом по «деоккупации Донбасса», который будет подготовлен до конца лета. По его словам, план будет состоять из подготовительной и практической части. Основной целью плана станет освобождение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.