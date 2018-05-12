Власти ЛНР прокомментировали подготовку Киевом «плана деоккупации» Донбасса

Луганск, 12 мая. Подготовка Киевом «плана деоккупации» Донбасса свидетельствует о нежелании украинской стороны выполнять минские соглашения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское преступное руководство не намеренно выполнять взятые на себя обязательства в Минске. Очередным подтверждением стало заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который поручил ведомству подготовить «план деоккупации» Донбасса», - сказал Марочко.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о начале работы над планом по «деоккупации Донбасса», который будет подготовлен до конца лета. По его словам, план будет состоять из подготовительной и практической части. Основной целью плана станет освобождение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.