«Нарушил все принципы журналистики»: в СЖР назвали пропагандистом лишившегося визы Зеппельта
Москва, 12 мая. Сотрудник немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт является скорее пропагандистом, чем журналистом, поскольку он выполнял политический заказ, совершая нападки на российский спорт.
Такое мнение выразил в субботу глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя отказ российских властей выдать Зеппельту визу перед проведением чемпионата мира по футболу.
«Я не могу назвать этого Зеппельта журналистом, он в своих работах нарушил все принципы объективной журналистики, он настоящий пропагандист, который выполнял задачу «разоблачать и уничтожать» именно российских спортсменов», — отметил он.
Соловьев подчеркнул, что все материалы Зеппельта строились исключительно на неподтвержденных показаниях информатора WADA Григория Родченкова и докладов главы комиссии WADA Ричарда Макларена. При этом глава Союза журналистов России считает, что Зеппельту все же нужно разрешить въезд в Россию, однако здесь ему понадобится охрана.
Как сообщает «Газета.ру», что ранее Зеппельту было в получении российской визы, поскольку немецкого журналиста внесли в список нежелательных персон. МИД Германии проясняет данную ситуацию.