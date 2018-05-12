Сирия: взрыв заминированного автомобиля в Ракке попал на видео

Дамаск, 12 мая. В Ракке произошел подрыв заминированного автомобиля, который был оставлен на улицах города боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, в ходе расчистки завалов в Ракке бульдозер зацепил ковшом заминированный автомобиль, который находился под обломками здания, в результате чего произошел мощный взрыв. Заминированный автомобиль был оставлен боевиками ИГ на улицах Ракки в качестве ловушки. В результате взрыва погибли два человека, еще трое получили ранения.

Напомним, провинция Ракка была главным оплотом боевиков ИГ в Сирии. В октябре 2017 года Ракка была полностью освобождена от террористов. Штурм Ракки сопровождался массированной воздушной бомбардировкой со стороны коалиции США. Вертолеты и беспилотники осуществляли разведку, после чего штурмовики засыпали жилые кварталы Ракки бомбами и ракетами, в результате чего большая часть зданий в городе была полностью уничтожена.

1 Организация запрещена на территории РФ.