«Лет ми спик фром май харт»: Google овладел английским Виталия Мутко

Москва, 12 мая. Пользователи мобильных устройств на базе Android заметили необычные изменения в работе голосового помощника Google.

При переключении с английского языка на русский Google Assistant продолжает говорить на английском, но уже с характерным русским акцентом. Идет ли речь о некоей ошибке или это шутка разработчиков — неизвестно.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что помощник пытается имитировать знаменитую речь бывшего министра спорта России Виталия Мутко перед исполкомом FIFA в Цюрихе. Чиновнику, который не говорит по-английски, пришлось провести всю презентацию на иностранном языке.

Отдельные высказывания Мутко на английском стали интернет-мемом благодаря очень сильному акценту, как, например, фраза «Лет ми спик фром май харт» («Позвольте говорить от всего сердца»). Впоследствии экс-министр заявил, что он берет уроки, чтобы подтянуть английский. Он даже обещал выучить английский к проведению чемпионата мира, который пройдет в России летом 2018 года.