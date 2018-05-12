Меню
Технологии
«Лет ми спик фром май харт»: Google овладел английским Виталия Мутко
Политика
Парламентские выборы завершились в Ираке
Следующая новость
Загрузка...

    «Лет ми спик фром май харт»: Google овладел английским Виталия Мутко

    39

    «Лет ми спик фром май харт»: Google овладел английским Виталия Мутко

    Москва, 12 мая. Пользователи мобильных устройств на базе Android заметили необычные изменения в работе голосового помощника Google.

    При переключении с английского языка на русский Google Assistant продолжает говорить на английском, но уже с характерным русским акцентом. Идет ли речь о некоей ошибке или это шутка разработчиков — неизвестно.

    Некоторые пользователи пришли к выводу, что помощник пытается имитировать знаменитую речь бывшего министра спорта России Виталия Мутко перед исполкомом FIFA в Цюрихе. Чиновнику, который не говорит по-английски, пришлось провести всю презентацию на иностранном языке.

    Отдельные высказывания Мутко на английском стали интернет-мемом благодаря очень сильному акценту, как, например, фраза «Лет ми спик фром май харт» («Позвольте говорить от всего сердца»). Впоследствии экс-министр заявил, что он берет уроки, чтобы подтянуть английский. Он даже обещал выучить английский к проведению чемпионата мира, который пройдет в России летом 2018 года.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.