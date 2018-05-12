Сирия: САА отбили масштабную атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб

Дамаск, 12 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) отбили масштабную атаку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным агентства, отряды боевиков атаковали позиции правительственных сил Сирии в районе населенных пунктов Кефрая и Эль-Фуа. Боевики попытались прорвать линию обороны САА, однако правительственные силы оказали ожесточенное сопротивление, в результате чего террористы понесли большие потери. После неудачного штурма боевики были вынуждены прекратить атаку и отступить.

1 Организация запрещена на территории РФ.