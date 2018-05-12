Меню
Политика
Жители Тбилиси вышли на улицу, требуя отставки премьер-министра и главы МВД
Политика
Парламентские выборы завершились в Ираке
Следующая новость
Загрузка...

    Жители Тбилиси вышли на улицу, требуя отставки премьер-министра и главы МВД

    52

    Жители Тбилиси вышли на улицу, требуя отставки премьер-министра и главы МВД

    Тбилиси, 12 мая. Жители Тбилиси устроили акцию протеста в центре города, требуя отправить в отставку премьер-министра Грузии Георгия Квиркиашвили и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

    Поводом для недовольства послужили действия полиции, которая провела антинаркотические рейды в нескольких ночных клубах. Посетители клубов, которые были эвакуированы силовиками, устроили беспорядки у здания парламента, сообщает РИА Новости.

    «С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводится только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!», — заявил организатор акции.

    В грузинской полиции сообщают, что рейды стали результатом трехмесячного расследования о продаже наркотиков в ночных клубах грузинской столицы. Согласно предварительным данным, среди задержанных оказался один из основателей грузинского хора «Басиани» Звиад Гелбахиани. Как передает «Газета.ру», в результате спецоперации были задержаны 70 человек.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.