Жители Тбилиси вышли на улицу, требуя отставки премьер-министра и главы МВД

Тбилиси, 12 мая. Жители Тбилиси устроили акцию протеста в центре города, требуя отправить в отставку премьер-министра Грузии Георгия Квиркиашвили и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Поводом для недовольства послужили действия полиции, которая провела антинаркотические рейды в нескольких ночных клубах. Посетители клубов, которые были эвакуированы силовиками, устроили беспорядки у здания парламента, сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводится только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!», — заявил организатор акции.

В грузинской полиции сообщают, что рейды стали результатом трехмесячного расследования о продаже наркотиков в ночных клубах грузинской столицы. Согласно предварительным данным, среди задержанных оказался один из основателей грузинского хора «Басиани» Звиад Гелбахиани. Как передает «Газета.ру», в результате спецоперации были задержаны 70 человек.