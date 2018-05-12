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12 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинские силовики понесли большие потери под Горловкой
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    12 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинские силовики понесли большие потери под Горловкой

    ДНР: украинские силовики понесли большие потери при попытке прорыва под Горловкой. Горняк погиб в нижнетагильской шахте. Власти КНДР готовятся к публичному закрытию ядерного полигона Пхунгери. Роботы-собаки Boston Dynamics поступят в продажу в 2019 году.
    18:56 12 Мая 2018
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    ДНР: украинские силовики понесли большие потери при попытке прорыва под Горловкой

    12 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинские силовики понесли большие потери под Горловкой

    Подразделения вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва линии обороны Донецкой Народной Республики в районе Горловки. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь, в результате чего украинские силовики понесли большие потери и были вынуждены отступить. Девять человек убиты, пять ранены. Как сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, украинские силовики планировали прорвать линию обороны с целью создания плацдарма для дальнейших наступательных действий на горловском направлении.

    Горняк погиб в нижнетагильской шахте

    12 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинские силовики понесли большие потери под Горловкой

    Горняк погиб во время работы в шахте «Евсютинская» в Нижнем Тагиле. Трагедия произошла сегодня утром. Шахтер выполнял работы по установке взрывпакетов на большой глубине и, по всей видимости, пренебрег правилами безопасности. Медики зафиксировали на погибшем характерные признаки взрывного травмирования. Обстоятельства гибели работника шахты выясняет прокуратура Нижнего Тагила.

    Власти КНДР готовятся к публичному закрытию ядерного полигона Пхунгери

    12 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинские силовики понесли большие потери под Горловкой

    В Северной Корее торжественно закроют ядерный полигон Пхунгери. Церемония состоится в один из дней в период с 23 по 25 мая. Такое решение северокорейский лидер Ким Чен Ын принял после подписания мирного договора с США, заявив, что в ядерном арсенале теперь его страна нуждаться не будет. Как сообщают корейские СМИ, в настоящее время власти КНДР осуществляют техническую подготовку к закрытию полигона. В ходе церемонии будет уничтожен вход на территорию Пхунгери, а также расположенные на нем объекты.

    Роботы-собаки Boston Dynamics поступят в продажу в 2019 году

    12 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Украинские силовики понесли большие потери под Горловкой

    Роботы-собаки SpotMini американской компании Boston Dynamics поступят в продажу в 2019 году. Первые 100 роботов будут изготовлены до конца текущего года. После начала продаж компания планирует увеличить объемы. Стоимость железного четвероногого друга пока неизвестна, однако отмечается, что затраты на создание последних экземпляров значительно снизились. Предполагается, что использоваться роботы-собаки будут в промышленных целях. Так, SpotMini оснащенные камерами, смогут работать охранниками.
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