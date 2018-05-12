Курды угрожают арабским племенам Заевфратья: почему жителям Абу-Хаммама нужно договориться с Дамаском

Продолжаются конфликты поддерживаемых Соединёнными Штатами «Демократических сил Сирии» (SDF) с населением восточной части провинции Дейр-Эз-Зор. В случае, если жители арабских деревень пытаются оказывать сопротивление произволу курдских отрядов, их обвиняют «в связях с ИГИЛ1» и уничтожают при поддержке американских авиации и спецназа.

Чрезвычайно опасная ситуация сложилась в настоящее время в районе населенного пункта Абу-Хаммам, расположенного недалеко от захваченного курдами и американцами нефтегазового комплекса «Коноко».

Федеральное агентство новостей уже писало о стычке между курдскими формированиями и «Куват Нукба Ас-Сурия». По официальной информации, опубликованной медиаресурсами SDF, боестолкновение в районе Абу-Хаммама выглядели как криминальные разборки конкурирующих бандформирвоаний. Однако источник ФАН в рядах сирийских правительственных войск сообщил интересные подробности, которые совершенно меняют ситуацию.

Напомним, по информации представителей оппозиционного движения «Сирийское завтра» («Таяр Аль-Гад Ас-Сурий»), 3 мая 2018 года несколько сотен боевиков SDF атаковали населенный пункт Абу-Хаммам и находящуюся там базу оппозиционной группировки «Сирийская гвардия» («Куват Нукба Ас-Сурия»).

Как объяснил источник ФАН, данное формирование состоит из представителей арабских племен, проживающих к востоку от Евфрата. Причиной нападения на них стал отказ подчиняться приказам курдских командиров и передислоцироваться в провинцию Хасака, а вовсе не обвинения в торговле оружием и грабежах. Боестолкновения продолжались пять дней, с обеих сторон погибло не менее 50 человек.

Убедившись, что собственными силами с «Сирийской гвардией» справиться нелегко, курдские командиры SDF проконсультировались со своими американскими кураторами и 11 мая выдвинули арабам в Абу-Хаммаме ультиматум: или они сдают оружие, или их объявят «сторонниками ИГИЛ», после чего по населенному пункту будет нанесен удар американской авиации, а жертвы среди гражданского населения окажутся на совести «оппозиционеров». Возможно, что счет для жителей Абу-Хаммама идет уже на часы.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что сообщения о столкновениях между курдскими вооруженными формированиями и вооруженными формированиями арабскими поступали и ранее, поэтому случай в Абу-Хаммаме — далеко не первый:

«Ситуация на восточном берегу Евфрата достаточно сложная. «Демократические силы Сирии» больше, чем другие группировки в Сирии, похожи именно на вооруженные формирования. Но самое главное — SDF курируются американской коалицией и выполняют собственно волю США, продвигая их интересы. Эти интересы совпадают и с интересами ряда руководителей SDF, которые хотят создать независимый курдский анклав на территории Сирии».

В то же время, по словам эксперта, формирования арабских племен зачастую похожи на партизанские отряды:

«Их полевые командиры действуют иногда автономно, иногда входя в какие-то коалиции. Сейчас перед «Куват Нукба Ас-Сурия» и арабскими племенами, проживающими в Абу-Хаммаме, стоит выбор. Первый вариант: они подчиняются курдским командирам и полностью выполняют их приказы. Власть SDF распространяется на их город вместе с законами, которые создаются в интересах курдской общины. Другой вариант: жители Абу-Хаммама должны начать переговоры с официальным Дамаском, чтобы сирийское правительство их защитило, а ситуация вернулись к той, что была до начала конфликта, когда все жили по законам Сирийской Арабской Республики».

Эксперт обратил внимание, что в Абу-Хаммаме пока — только локальный конфликт, который, тем не менее, отражает ту ситуацию, которая складывается в этом регионе Сирии:

«Это один из острых вопросов, который должен решаться. Лучший вариант — это возвращение территорий левого берега Евфрата под контроль сирийского правительства. Тогда курдские вооруженные формирования должны будут иметь дело уже с сирийской правительственной армией. А бороться с сирийской правительственной армией даже под эгидой американцев курдским вооруженным формированиям будет уже не так просто. Поэтому единственная альтернатива для арабских племен в Абу-Хаммаме — это вернуться под юрисдикцию Дамаска».

1 Организация запрещена на территории РФ.