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Сирия: курды проводят принудительную мобилизацию в провинциях Ракка и Хасака
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    Сирия: курды проводят принудительную мобилизацию в провинциях Ракка и Хасака

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    Сирия: курды проводят принудительную мобилизацию в провинциях Ракка и Хасака

    Дамаск, 12 мая. Поддерживаемые США Курдские вооруженные формирования из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) ведут принудительную вербовку мирных жителей в провинциях Хасака и Ракка. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, курдские боевики ведут принудительную вербовку мирного населения в провинциях Хасака и Ракка. Накануне в северо-восточной части Ракки курды задержали около 75 мирных жителей в городе Эт-Табка, которые были принудительно завербованы в ряды SDF. Кроме того, в провинции Хасака отряды курдов задержали несколько десятков мирных жителей города Рас-эль-Айн с целью принудительной вербовки. Источник отметил, что курды планируют отправить задержанных на фронт для участия в боевых действиях.

    Автор: Алексей Громов
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