Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

Сирия, 12 мая. Удары ВВС международной коалиции привели к гибели 17 мирных жителей провинции Хасака, 15 террористов ИГ1 сбежало из тюрьмы «Джебхат Тахрир Сурии» в Идлибе, жители города Анадан вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ несколько зданий в лагере Ярмук, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Дамаске, сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе.

Международная коалиция: нанесла удары по Хасаке, в результате чего погибло 17 человек.

Провинция Дамаск

На территории лагеря беженцев Ярмук продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@watanisy), что правительственные войска САР выбили радикальных исламистов из нескольких зданий поселения.

Также боестолкновения между ИГИЛ1 и армией САР не прекращаются в районе Хаджар аль-Асвад. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы обстреляли жилые кварталы Дамаска, в результате чего погибло несколько мирных сирийцев.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в поселении Харитан в северной части провинции Алеппо. О столкновениях пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее перестрелки между правительственными войсками САР и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра.

Информационное агентство Almanar News передает, что жители города Анадан вышли на митинг против присутствия в регионе боевиков «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс продолжается процесс депортации боевиков незаконных вооруженных формирований. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@watanisy), что на территорию региона прибыло 100 автобусов для вывоза сдавшихся членов оппозиционных группировок. Напомним, боевики были вынуждены сдать свои позиции и оружие правительственным войскам, получив взамен возможность беспрепятственно уехать в провинции Идлиб и Алеппо. По сведениям Twitter-канала (@watanisy), многие радикалы перед тем, как сдать свои позиции САА сжигают склады боеприпасов.

Провинция Даръа

На трассе недалеко от населенного пункта Кафр Шамс на севере провинции Даръа сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). В результате инцидента, по сведениям автора публикации, пострадал мирный житель региона.

К востоку от административного центра провинции продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что в эпицентре противостояния находятся поселения Аль-Харак, Ан-Наима и Умм аль-Маядин.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Almanar News передает, что из тюрьмы группировки «Джебхат Тахрир Сурия» в городе Бинниш на северо-востоке провинции Идлиб сбежало 15 террористов «Исламского государства».

Правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ продолжают наступление на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Идлиб. Военный Telegram-канал (@Syrianow10) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе поселения Аль-Касабия.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по опорным пунктам радикалов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Аз-Закият.

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в провинции Хасака. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что в результате авианалетов сил западного альянса во главе с США погибло восемь мирных жителей деревни Аш-Шаир. Также сообщается, что ударам со стороны ВВС антитеррористического альянса подверглось поселение Хидаж на юго-востоке региона. Здесь под ударами авиации погибло четыре ребенка и пять женщин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)