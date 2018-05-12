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Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе
Общество
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    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

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    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    Сирия, 12 мая. Удары ВВС международной коалиции привели к гибели 17 мирных жителей провинции Хасака, 15 террористов ИГ1 сбежало из тюрьмы «Джебхат Тахрир Сурии» в Идлибе, жители города Анадан вышли на митинг против «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ несколько зданий в лагере Ярмук, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: противостоит САА в Дамаске, сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе.

    Международная коалиция: нанесла удары по Хасаке, в результате чего погибло 17 человек.

    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    На территории лагеря беженцев Ярмук продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@watanisy), что правительственные войска САР выбили радикальных исламистов из нескольких зданий поселения.

    Также боестолкновения между ИГИЛ1 и армией САР не прекращаются в районе Хаджар аль-Асвад. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы обстреляли жилые кварталы Дамаска, в результате чего погибло несколько мирных сирийцев.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в поселении Харитан в северной части провинции Алеппо. О столкновениях пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее перестрелки между правительственными войсками САР и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра.  

    Информационное агентство Almanar News передает, что жители города Анадан вышли на митинг против присутствия в регионе боевиков «Тахрир аш-Шам».

    Провинция Хомс

    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    На севере провинции Хомс продолжается процесс депортации боевиков незаконных вооруженных формирований. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@watanisy), что на территорию региона прибыло 100 автобусов для вывоза сдавшихся членов оппозиционных группировок. Напомним, боевики были вынуждены сдать свои позиции и оружие правительственным войскам, получив взамен возможность беспрепятственно уехать в провинции Идлиб и Алеппо. По сведениям Twitter-канала (@watanisy), многие радикалы перед тем, как сдать свои позиции САА сжигают склады боеприпасов.  

    Провинция Даръа

    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    На трассе недалеко от населенного пункта Кафр Шамс на севере провинции Даръа сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). В результате инцидента, по сведениям автора публикации, пострадал мирный житель региона.

    К востоку от административного центра провинции продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что в эпицентре противостояния находятся поселения Аль-Харак, Ан-Наима и Умм аль-Маядин.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    Информационное агентство Almanar News передает, что из тюрьмы группировки «Джебхат Тахрир Сурия» в городе Бинниш на северо-востоке провинции Идлиб сбежало 15 террористов «Исламского государства».

    Правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ продолжают наступление на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Идлиб. Военный Telegram-канал (@Syrianow10) пишет, что  Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе поселения Аль-Касабия.

    Провинция Хама

    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    В северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по опорным пунктам радикалов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Аз-Закият.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 12 мая 19.30: под ударами ВВС коалиции погибло 17 мирных жителей Хасаки, 15 террористов ИГ сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе

    ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в провинции Хасака. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что в результате авианалетов сил западного альянса во главе с США погибло восемь мирных жителей деревни Аш-Шаир. Также сообщается, что ударам со стороны ВВС антитеррористического альянса подверглось поселение Хидаж на юго-востоке региона. Здесь под ударами авиации погибло четыре ребенка и пять женщин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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