Главные новости 12 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 12 мая.

Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала видеозапись ракетного удара, нанесенного по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» в Сирии. «Не был в боевой готовности»: израильская армия опубликовала видео уничтожения ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии.

Провал россиянки Юлии Самойловой на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне стоил России 15 миллионов рублей, подсчитали СМИ. Стала известна стоимость провала Самойловой на конкурсе «Евровидение».

Звезда сериала «Закрытая школа» Юрий Киндрат внезапно умер 9 мая в возрасте 32 лет. О причине смерти актера не сообщается. Звезда сериала «Закрытая школа» внезапно умер в 32 года.

Звезда российской эстрады Алла Пугачева пыталась отговорить Юлию Самойлову от выступлении на «Евровидении-2018». «Нужно было уйти»: Пугачева уговаривала Самойлову не ехать на «Евровидение-2018».

В субботу американские СМИ заявили, что истребителями F-22 у берегов Аляски якобы были перехвачены два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. СМИ заявили о перехвате двух бомбардировщиков РФ американскими F-22 у Аляски.

Подразделения вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва линии обороны Донецкой народной республики в районе Горловки. ДНР: украинские силовики понесли большие потери при попытке прорыва под Горловкой.

Участник юмористических шоу на ТНТ, звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе сообщил, что у него рак крови. Об этом он поделился со своими подписчиками в соцсети. Звезда сериала «Сладкая жизнь» раскрыл поклонникам страшный диагноз.

Российская певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал международного песенного конкурса «Евровидение», поскольку ей не удалось получить необходимое для этого количество голосов, однако задачи победить перед исполнительницей и не стояло, сообщают СМИ. «Задачи победить не стояло»: стало известно, почему Самойлова не прошла в финал «Евровидения».

В Болгарии обнаружили тайную квартиру бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который скончался в прошлом году. Тайную квартиру покойного солиста «Иванушек International» нашли в Болгарии.

Актер Юрий Киндрат внезапно скончался в возрасте 32 лет в Москве. Его родственница рассказала, что перед этим звезда «Спящих» и «Закрытой школы» был болен двусторонней пневмонией Родственники звезды «Спящих» рассказали о последних днях жизни актера.