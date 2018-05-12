Лоза призвал перестать «подбирать крохи с европейского стола» после поражения Самойловой

Москва, 12 мая. Известный российский певец Юрий Лоза призвал российских музыкальных продюсеров пересмотреть свой подход к «Евровидению» после поражения Юлии Самойловой, которая так и не смогла выйти в финал. По его словам, представительница России могла бы спеть и на русском языке.

«Какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пора уже нашим теледеятелям начать думать о своей культуре, а не только подбирать крохи с европейского медийного стола», — отметил он.

Лоза также считает, что инвалидность Самойловой не позволяла ей петь полноценно, поскольку в силу своего заболевания девушка физически не могла набрать в легкие достаточно воздуха. Кроме того, как утверждает сама певица, в день выступления она плохо себя чувствовала.

Напомним, что Юлия Самойлова, которая исполняла песню I Won't Break («Я не сломаюсь»), не смогла попасть в список финалистов, поскольку не набрала достаточно голосов. По словам стилиста девушки, звезда российской эстрады Алла Пугачева пыталась отговорить Самойлову от выступления на «Евровидении».