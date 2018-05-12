Иракские военные ликвидировали 40 террористов ИГ на границе с Сирией

Багдад, 12 мая. Подразделения вооруженных сил Ирака ликвидировали 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в ходе операции на границе с Сирией. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, в ходе операции были задержаны пять полевых командиров ИГ, которые принимали участие в захвате города Мосул и других населенных пунктов в провинции Аль-Анбар. Кроме того, в ходе операции были уничтожены 40 террористов ИГ, которые оказали сопротивление иракским военным.

Источник также добавил, что военные захватили влиятельного командира ИГ Саддама Аль-Джамаля и еще четырех командиров, после того как террористы попытались проникнуть на территорию Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.