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Иракские военные ликвидировали 40 террористов ИГ на границе с Сирией
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    Иракские военные ликвидировали 40 террористов ИГ на границе с Сирией

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    Иракские военные ликвидировали 40 террористов ИГ на границе с Сирией

    Багдад, 12 мая. Подразделения вооруженных сил Ирака ликвидировали 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в ходе операции на границе с Сирией. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, в ходе операции были задержаны пять полевых командиров ИГ, которые принимали участие в захвате города Мосул и других населенных пунктов в провинции Аль-Анбар. Кроме того, в ходе операции были уничтожены 40 террористов ИГ, которые оказали сопротивление иракским военным.

    Источник также добавил, что военные захватили влиятельного командира ИГ Саддама Аль-Джамаля и еще четырех командиров, после того как террористы попытались проникнуть на территорию Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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