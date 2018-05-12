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Ищут слабые места с помощью пушечного мяса: украинский политик объяснил попытку прорыва ВСУ под Горловкой
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    Ищут слабые места с помощью пушечного мяса: украинский политик объяснил попытку прорыва ВСУ под Горловкой

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    Ищут слабые места с помощью пушечного мяса: украинский политик объяснил попытку прорыва ВСУ под Горловкой

    Подразделения Вооруженных сил Украины попытались накануне вечером прорвать линию обороны Донецкой народной республики в районе Горловки, сообщил начальник пресс-службы армии ДНР Даниил Безсонов. В результате ответного огня погибли девять украинских военнослужащих, пятеро ранены.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя этот провал украинских военных в Донбассе, заметил, что подобных историй в преддверии чемпионата мира по футболу в России будет немало.

    «Украинские власти не оставляют надежды решить вопрос Донбасса силовым методом. Они ищут слабые места в обороне республик с помощью пушечного мяса, коим для них являются украинские бойцы», — считает украинский политик.

    Он уверен, что провокации участятся. Кроме того, в ближайшее время Киев попытается ввести в Донбасс диверсионные группы.

    «У Петра Порошенко и его военачальников нет других вариантов, кроме как наступать. У них и времени не осталось, потому что скоро будут выборы, потому что усиливается давление заокеанских партнеров, которым нужно расшатать ситуацию под Россию, да и экономическое положение хуже некуда», — заметил Алексей Журавко.

    В этой ситуации больше всего жалко мальчишек, которых Киев посылает на верную смерть, сказал депутат Верховной рады V-VI созывов.

    «К сожалению, для действующих властей Украины не имеют значения человеческие жизни. Людей используют, повторюсь, как пушечное мясо. И самое печальное, что информация о том, что в ВСУ планируется призвать до 40 тысяч новобранцев, соответствует действительности. Но пополнение будут делать перед началом военных действий в Донбассе. Военный конфликт неизбежен, все идет к этому. То, что Киев получит отпор и понесет огромные потери, тоже несомненно», — сказал Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Напомним, как рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, украинские силовики планировали прорвать линию обороны ДНР, чтобы создать плацдарм для дальнейших наступательных действий на горловском направлении. Однако защитники республики дали им достойный отпор. В результате неудачной провокации ВСУ потеряли до девяти бойцов убитыми и пяти — ранеными.

    Автор: Марина Степанова
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