Британцы предрекли России сырьевое лидерство на ближайшие 20 лет

Лондон, 12 мая. Россия в ближайшие 20 лет сохранит статус одного из крупнейших в мире экспортеров нефти и газа, обеспечив тем самым покрытие 5% глобального спроса. К такому выводу пришли эксперты из британской компании BP.

По мнению аналитиков, к 2040 году Москва будет экспортировать 9 млн баррелей нефти в сутки, а объем экспорта газа составит 36 млрд кубометров.В компании BP полагают, что Россия к 2040 году окажется на третьем месте по добыче нефти после США и Саудовской Аравии, а по добыче газа — на втором после США.

Напомним, что ранее американские аналитики предсказали возможное повышение стоимости нефти до 100 долларов за баррель в 2019 году. Такие данные предоставили специалисты Bank of America. Как считают аналитики, фьючерсы на нефть марки Brent, которые 10 мая торговались на уровне более 77 долларов за баррель, увеличатся до 90 долларов во второй четверти 2019 года. Сейчас же нефть марки Brent стоит 76,99 долларов, нефть WTI — 70, 52 доллара за баррель.