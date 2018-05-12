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Телеканал «Москва 24» первым в мире запустил трансляцию программ в вагонах метро
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    Телеканал «Москва 24» первым в мире запустил трансляцию программ в вагонах метро

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    Телеканал «Москва 24» первым в мире запустил трансляцию программ в вагонах метро

    Москва, 12 мая. Российский телеканал «Москва 24» первым в мире начал прямое вещание в вагонах поездов метрополитена. Пока информация транслируется без звука, но понятная пользователям столичной подземки.

    Уникальность проекта заключается в использовании специального шрифта, благодаря которому жители Москвы и гости города могут читать бегущую строку из любой точки вагона. Программы «Москва 24» появятся в прямом эфире в 1896 вагонах на одиннадцати линиях подземки.

    Пассажиры могут оперативно получать информацию о движении транспорта, пробках на дорогах, ЧС и ухудшении погоды, культурных мероприятиях. Руководство телеканала сообщает, что в ближайшее время пользователи метрополитена смогут синхронизировать звук с помощью собственных наушников.

    Автор: Ирина Селезнева
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