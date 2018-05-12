РКК «Энергия» запросила у страховщиков компенсацию за потерю ангольского спутника

Москва, 12 мая. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» обратилась к страховым компаниям, чтобы получить компенсацию за потерю ангольского спутника Angosat-1, который был запущен в конце 2017 года.

Спутник, стоимость которого оценивается в 252 млн долларов, был застрахован компаниями «ВТБ Страхование» и АО «Согаз» на 121 млн долларов.

«Начиная с указанной даты, корпорация обязана в течение 180 дней предоставить все необходимые документы для получения страхового возмещения», — рассказали РИА Новости в «Энергии».

Сообщается, что страховка должна быть выплачена в течение 45 дней с момента предоставления всех документов.

Напомним, что в конце 2017 года российская ракета-носитель вывела на орбиту спутник, созданный в России по заказу Анголы. Связь с аппаратом была потеряна сразу же после запуска. В апреле этого года «Энергия» признала потерю Angosat-1. Россия обязалась построить Анголе новый спутник взамен утраченного.