Конвертировал протестный успех в отдых в Италии: почему Навальному больше неинтересно защищать Telegram

13 мая на проспекте Сахарова в Москве пройдет вторая акция в поддержку Telegram, но на этот раз — без Алексея Навального, потому что оппозиционер предпочел отдых в Италии борьбе за свободу Интернета.

Навальный выступал на первой акции в защиту Telegram, состоявшейся 30 апреля. После этого в его адрес посыпалась критика в связи с тем, что он использовал чужую площадку для раскрутки своей акции 5 мая.

«На первую акцию Навальный пришел с рекрутинговой целью. На чужом мероприятии он занялся хантингом, то есть вербовкой в свои ряды новых единомышленников, которые были готовы выйти на несогласованный митинг 5 мая. А еще Навальный использовал акцию в поддержку Telegram, организованную Либертарианской партией, чтобы показать, что у него последователей больше, чем есть в действительности», — отметил независимый политолог Александр Асафов.

Аналитик подчеркнул, что стоящие перед ним задачи Навальный выполнил, новые лица на акции 5 мая появились, и интерес к защите мессенджера Павла Дурова от Роскомнадзора у оппозиционера тут же пропал.

«Никаких репутационных, политических и иных преференций новая акция в поддержку Telegram Навальному не сулит, поэтому он со спокойной душой отправился в Рим, закрыв глаза на то, что демократические ценности в опасности. Видимо, он конвертировал свой протестный успех в заграничный отдых», — сыронизировал Александр Асафов.

Политолог подчеркнул, что отъезд Навального в Италию накануне новой акции демонстрирует реальное отношение оппозиционера к теме противостояния Telegram и Роскомнадзора. Ему она неинтересна.

«Видимо, он осознал, что его ораторские возможности на исходе и решил их не расходовать без лишней надобности. А потому Навальный решил поехать на заслуженный отдых вместо непримиримой борьбы с чем-то ужасным», — заключил политический эксперт.

Напомним, в несогласованной акции Навального 5 мая приняли участие в пять раз меньше человек, чем в акции в поддержку Telegram 30 апреля. По данным московского МВД, в незаконном собрании приняли участие полторы тысячи горожан, в то время как Навальный ожидал увидеть 15 тысяч сторонников. Так что слова Александра Асафова о «протестном успехе» оппозиционера не следует принимать всерьез.