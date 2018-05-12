Латвия переполошилась из-за трех кораблей ВМФ РФ у своих берегов

Рига, 12 мая. Министерство обороны Латвии зафиксировало три российских военных корабля в районе латвийской эксклюзивной экономической зоны в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба национальных вооруженных сил Латвии.

По данным ведомства, вблизи территориальных вод Латвии были обнаружены три корабля Военно-морского флот Российской Федерации.

«В 12 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 11 мая идентифицировали буксир «СБ-121» и корабль поддержки «СС-750» класса «Каштан» Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в 6,5 морских милях от латвийской эксклюзивной экономической зоны был обнаружен и идентифицирован десантный корабль класса ВМФ РФ класса «Ропуха».