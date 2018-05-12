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Глава ФАС рассказал, как можно избежать повышения цен на бензин в России
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    Глава ФАС рассказал, как можно избежать повышения цен на бензин в России

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    Глава ФАС рассказал, как можно избежать повышения цен на бензин в России

    Москва, 12 мая. Рост цен на бензин в России может обогнать инфляцию, если стоимость нефти вырастет до 120 долларов за баррель. Об этом в субботу заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

    По его словам, на сегодняшний день стоимость топлива на внутреннем рынке на 16% меньше чем стоимость бензина, поставляемого на экспорт, однако ситуация может измениться с ростом цен на нефть. Американские эксперты полагают, что во второй половине 2019 года цены на «черное золото» подорожает до 90 долларов.

    В этих условиях единственным способом избежать повышения цен на бензин в России станет введение плавающих акцизов, размер которых будет меняться в зависимости от роста нефтедоллара, считает Артемьев.

    «Правительство не должно дремать сейчас в этой ситуации. Мы же понимаем, что в последнее время существенно акцизы были увеличены. Мы предложили министру финансов Антону Силуанову нашу идею возродить — так называемых плавучих акцизов», — рассказал глава антимонопольной службы агентству ТАСС.

    Автор: Антон Соколов
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