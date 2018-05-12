Глава ФАС рассказал, как можно избежать повышения цен на бензин в России

Москва, 12 мая. Рост цен на бензин в России может обогнать инфляцию, если стоимость нефти вырастет до 120 долларов за баррель. Об этом в субботу заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По его словам, на сегодняшний день стоимость топлива на внутреннем рынке на 16% меньше чем стоимость бензина, поставляемого на экспорт, однако ситуация может измениться с ростом цен на нефть. Американские эксперты полагают, что во второй половине 2019 года цены на «черное золото» подорожает до 90 долларов.

В этих условиях единственным способом избежать повышения цен на бензин в России станет введение плавающих акцизов, размер которых будет меняться в зависимости от роста нефтедоллара, считает Артемьев.