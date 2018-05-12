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Последняя шутка: Хокинг пригласил «путешественников во времени» на собственные похороны
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    Последняя шутка: Хокинг пригласил «путешественников во времени» на собственные похороны

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    Последняя шутка: Хокинг пригласил «путешественников во времени» на собственные похороны

    Лондон, 12 мая. На поминальную службу физика-теоретика Стивена Хокинга в Вестминстерское аббатство приглашены «путешественники во времени» — люди, которые родились до 2038 года, говорится в сообщении организации, распространяющей билеты.

    В Вестминстерском аббатстве 15 июня состоится поминальная служба по Стивену Хокингу. Его прах похоронят рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. В мероприятии могут принять еще 1000 человек, заявки необходимо оставлять на сайте организации памяти известного ученого, пишет «Газета.Ru»

    Тех, кто присоединится к траурной процессии, выберут случайным образом. Примечательно, что заявки могут подавать люди, которые родились до 2038 года. Это похоже на прощальную шутку Хокинга, который никогда не верил в путешествия во времени, но пригласил гостей на свои похороны.

    Автор: Ирина Селезнева
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