Последняя шутка: Хокинг пригласил «путешественников во времени» на собственные похороны

Лондон, 12 мая. На поминальную службу физика-теоретика Стивена Хокинга в Вестминстерское аббатство приглашены «путешественники во времени» — люди, которые родились до 2038 года, говорится в сообщении организации, распространяющей билеты.

В Вестминстерском аббатстве 15 июня состоится поминальная служба по Стивену Хокингу. Его прах похоронят рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. В мероприятии могут принять еще 1000 человек, заявки необходимо оставлять на сайте организации памяти известного ученого, пишет «Газета.Ru»

Тех, кто присоединится к траурной процессии, выберут случайным образом. Примечательно, что заявки могут подавать люди, которые родились до 2038 года. Это похоже на прощальную шутку Хокинга, который никогда не верил в путешествия во времени, но пригласил гостей на свои похороны.