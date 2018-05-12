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Власти КНДР готовятся к публичному закрытию ядерного полигона Пхунгери
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    Власти КНДР готовятся к публичному закрытию ядерного полигона Пхунгери

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    Власти КНДР готовятся к публичному закрытию ядерного полигона Пхунгери

    Москва, 12 мая. Закрытие ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее состоится в один из дней в период с 23 по 25 мая. Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap.

    По данным агентства, в настоящее время власти Северной Кореи осуществляют техническую подготовку к закрытию полигона. В сообщении отмечается, что церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери будет публичной. В ходе церемонии будет уничтожен вход на территорию полигона, а также расположенные на нем объекты. На церемонии будут присутствовать журналисты из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании.

    В конце марта стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу предложение о проведении встречи. Трапм принял приглашения, а также заявил, что встреча должна состояться в конце мая. При этом Ким Чен Ын согласился провести денуклеаризацию КНДР, заявив о готовности отказаться от испытаний ракет и ядерных боеголовок.

    Автор: Алексей Громов
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