Власти КНДР готовятся к публичному закрытию ядерного полигона Пхунгери

Москва, 12 мая. Закрытие ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее состоится в один из дней в период с 23 по 25 мая. Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap.

По данным агентства, в настоящее время власти Северной Кореи осуществляют техническую подготовку к закрытию полигона. В сообщении отмечается, что церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери будет публичной. В ходе церемонии будет уничтожен вход на территорию полигона, а также расположенные на нем объекты. На церемонии будут присутствовать журналисты из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании.

В конце марта стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу предложение о проведении встречи. Трапм принял приглашения, а также заявил, что встреча должна состояться в конце мая. При этом Ким Чен Ын согласился провести денуклеаризацию КНДР, заявив о готовности отказаться от испытаний ракет и ядерных боеголовок.