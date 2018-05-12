Суд отказался арестовать москвича, носившего на руках росгвардейца в метро

Москва, 12 мая. Столичный суд отказался отправлять под домашний арест мужчину, который пронес сотрудника Росгвардии на руках в московской подземке, сообщили в суде.

Инцидент произошел 6 мая на станции метро «Сухаревская», обвиняемый мужчина подошел к силовику, приподнял его и пронес несколько метров «ради шутки». Уголовное дело было возбуждено по статье о применении насилия, которое не опасно для здоровья правоохранителя.

«Судья Попов отказался удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор также не поддержал заявленное ходатайство следственных органов», — прокомментировали в суде, пишет РИА Новости.

Однако в столичном управлении СКР считают, что мужчина умышленно препятствовал деятельности стража общественного порядка. Представитель Росгвардии находился на посту в форме.