Четвертый год войны, восстановления и борьбы: ДНР отметила годовщину основания
Донецк, 12 мая. В столице Донецкой народной республики состоялся ряд мероприятий, посвященных годовщине основания молодого государства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Из самых масштабных можно выделить митинг-шествие с участием жителей всех городов и районов республики, а также людей из некоторых подконтрольных Украине территорий, как, например, Мариуполь и Краматорск.
В торжественном шествии по центральной улице города приняли участие более 65 тысяч человек. Каждый город и населенный пункт представил себя по-особенному.
Например, перед горловчанами ехала уменьшенная копия стелы с названием города, чей оригинал стоит на въезде в населенный пункт. Основным мероприятием для жителей республики стал концерт на РСК «Олимпийский», где перед местными жителями выступили артисты российской эстрады — группа «Фабрика» и заслуженный артист РФ Олег Газманов. Концерт открывали молодые таланты — танцевальные, песенные и акробатические коллективы с внушительной программой. Череда мероприятий в республике завершилась праздничным салютом.
«Четвертый год войны, строительства, восстановления, борьбы — мы все вместе защищаем и строим нашу страну. Братья и сестры, я счастлив и горд, что родился на этой земле, что вы — мои земляки», — обратился к публике глава ДНР Александр Захарченко.
«Четыре года нашей стране — это огромный праздник для всех нас, каждого жителя. Я знаю, что здесь находятся люди, которые живут в Мариуполе, Краматорске, Славянске. Мы — Донбасс, мы — едины! Это наш праздник, общий! И когда-нибудь мы соберемся вместе и скажем: мы соединились!» — отметил он.