Пользователь iCloud обвинил Apple в обмане

Вашингтон, 13 мая. Пользователь iCloud обвинил американскую корпорацию Apple в обмане, из-за которого он потерял важные данные.

Пользователь iCloud приобрел платную подписку на хранение данных, однако со времени папки, которыми он давно не пользовался, оказались пусты.

Гражданин обратился в службу технической поддержки Apple и объяснил ситуацию. Однако представители корпорации заявили, что восстановить утерянные данные невозможно. Кроме того, они не намерены компенсировать ущерб за потерю информации на iCloud.

Пострадавший заявил, что платное расширение облачного хранилища предполагает гарантию сохранения данных. Он обвинил Apple в обмане, передают зарубежные СМИ.