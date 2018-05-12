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Пользователь iCloud обвинил Apple в обмане
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    Пользователь iCloud обвинил Apple в обмане

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    Пользователь iCloud обвинил Apple в обмане

    Вашингтон, 13 мая. Пользователь iCloud обвинил американскую корпорацию Apple в обмане, из-за которого он потерял важные данные.

    Пользователь iCloud приобрел платную подписку на хранение данных, однако со времени папки, которыми он давно не пользовался, оказались пусты.

    Гражданин обратился в службу технической поддержки Apple и объяснил ситуацию. Однако представители корпорации заявили, что восстановить утерянные данные невозможно. Кроме того, они не намерены компенсировать ущерб за потерю информации на iCloud.

    Пользователь iCloud обвинил Apple в обмане

    Пострадавший заявил, что платное расширение облачного хранилища предполагает гарантию сохранения данных. Он обвинил Apple в обмане, передают зарубежные СМИ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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