Сирия: более трех тысяч боевиков покинули северные районы провинции Хомс

Дамаск, 12 мая. За минувшие сутки более трех тысяч боевиков покинули северные районы провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, более трех тысяч боевиков и члены их семей покинули город Телль-Биса, откуда были переправлены в провинцию Идлиб. В настоящее время новая партия боевиков готовится покинуть северные районы Хомса.

Напомним, в начале мая благодаря усилиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от боевиков Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч террористов. В настоящее весь анклав находится под полным контролем сирийских властей.