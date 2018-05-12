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Сирия: более трех тысяч боевиков покинули северные районы провинции Хомс
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    Сирия: более трех тысяч боевиков покинули северные районы провинции Хомс

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    Сирия: более трех тысяч боевиков покинули северные районы провинции Хомс

    Дамаск, 12 мая. За минувшие сутки более трех тысяч боевиков покинули северные районы провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, более трех тысяч боевиков и члены их семей покинули город Телль-Биса, откуда были переправлены в провинцию Идлиб. В настоящее время новая партия боевиков готовится покинуть северные районы Хомса.

    Напомним, в начале мая благодаря усилиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от боевиков Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч террористов. В настоящее весь анклав находится под полным контролем сирийских властей.

    Автор: Алексей Громов
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