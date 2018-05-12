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Украина и «Северный поток-2»: как «гибридная угроза» стала заманчивой перспективой
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    Украина и «Северный поток-2»: как «гибридная угроза» стала заманчивой перспективой

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    Украина и «Северный поток-2»: как «гибридная угроза» стала заманчивой перспективой

    9 мая Петр Порошенко отправился в немецкий Ахен для обсуждения насущных проблем Киева в компании канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Цели, задачи и особенно результаты поездки вызвали немало вопросов.

    Зачем вояж?

    Украинские СМИ сами придумали и сами же уверовали в смелую афишу «Нормандский формат без России». Однако принимающая сторона положила конец наивным мечтаниям. Фрау Меркель пояснила, что не бывает такого формата.

    Не только вывеска, но и содержательное наполнение встречи подкачало. Даже такой находчивый оратор как Петр Порошенко выглядел неважно на итоговом брифинге. Рассказывал о «шагах по укреплению шагов», «тщательном обсуждении обеспокоенности» и прочих слабо осязаемых вещах. Главным итогом поездки Петр Алексевич назвал царившую «рабочую, вдохновляющую и оптимистичную атмосферу».

    Но такая лексика кажется более уместной для барда-романтика, поехавшего «за туманом и за запахом тайги». От президента ожидают большей результативности.

    Польза от поездки Порошенко в Ахен, мягко говоря, не очевидна. Быть может, Петра Алексеевича просто замучила ностальгия по случаю памятной даты. Ведь если верить некоторым украинским СМИ, именно Петр Алексеевич принимал капитуляцию Германии в 1945-м году.

    «Северный поток-2»: Порошенко пугает, МИД рисует заманчивые перспективы

    В ходе брифинга журналисты поинтересовались, обсуждалось ли тревожащее Украину возведение «Северного потока-2». Порошенко заверил, что вопрос будет поднят, пустившись в в свое обычное словоблудие. Дескать, новый газопровод является «элементом гибридной войны России против Украины». И против всей Европы тоже.

    Мнение украинского президента, вне всяких сомнений, очень важно для западных партнеров. Однако европейцы никак не разглядят эту самую «гибридную угрозу», исходящую от газопровода. Представители немецкого бизнеса открыто называют страшилки Киева абсурдом.

    Власти Германии тоже не выглядят особенно испуганными. Берлин уже приступил к реализации проекта.

    Заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль попробовала зайти с другой стороны. Дипломат заявила, что «Северный поток-2» позволит немцам обеспечить контроль над газовым рынком континента. Так что позиция Ангелы Меркель «не столь категорична».

    «Она (Меркель) понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии», — сказала дипломат. 

    Украинское внешнеполитическое ведомство явно не добавило Порошенко козырей в борьбе с «гибридной угрозой». Переживания Киева за «судьбу Европы» оказалось напрасными.

    «Гибридная угроза» стала больше походить на заманчивую перспективу.

    Зеркаль также заявила, что украинская ГТС «сдерживает Россию от полномасштабного вторжения на Украину».

    Но и тут среди киевских товарищей согласия не наблюдается. То Украина «четыре года дает отпор агрессору», то он вот-вот «полномасштабно вторгнется». То украинские «воины света» четыре года ведут «антитеррористическую операцию», то выясняется, что террористов в Донбассе нет.

    В поисках Макрона

    По итогам беседы Макрон и Меркель против традиции не стали выходить к Порошенко на совместный брифинг. Говоря о «главном герое дня», Петр Алексеевич тщетно озирался по сторонам в поисках своих «европейских друзей». Но те предпочли воздержаться от совместного выступления.

    Порошенко: даже в пивную — вхолостую!

    После официальной части визита украиycкий президент отправился в знаменитую пивную «Zum Schiffchen» в старом Дюссельдорфе. Петр Алексеевич полакомился свиной рулькой и рагу из бычьего хвоста.

    А вот здешнее пиво «Altbier» глава Украины заказывать не стал. Визит в Аахен получился совсем невыразительным.

    Автор: Сергей Свазовский
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