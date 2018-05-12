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Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в провинции Хама
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    Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в провинции Хама

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    Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в провинции Хама

    Дамаск, 12 мая. Авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по объектам террористов на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, ВКС РФ нанесли более 20 авиаударов по позициям и объектам террористов на севере Хамы. В ходе бомбардировки были уничтожены несколько хранилищ боевиков с оружием и боеприпасами в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр-Зита.

    Авиаудары ВКС РФ сосредоточены на объектах группировки «Джейш аль-Изза». В ближайшее время подразделения САА начнут полномасштабную наступательную операцию в районе Кафр-Зиты.

    Автор: Алексей Громов
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