Донбасс сегодня: Киев готовится к удару, в ВСУ хотят призвать до 40 тысяч новобранцев

Донбасс, 12 мая. За сутки три мирных жителя ДНР, в том числе ребенок, получили ранения. Киев собирается задействовать боевую авиацию. Украинские СМИ «доказали» российское присутствие в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киев готовится к удару

На этой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие более 170 единиц тяжелой техники и систем вооружений в местах хранения Вооруженных сил Украины. При этом наблюдатели не досчитались более 150 единиц артиллерийского орудия калибром 122 и 152 мм. Кроме того, в местах хранения отсутствуют танки, минометы, противотанковые пушки и зенитно-ракетные комплексы.

В свою очередь разведка Донецкой народной республики сообщила о прибытии к линии фронта более 20 единиц танков, боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров.

А по данным разведки Луганской народной республики, в Рубежное Луганской области пришел железнодорожный эшелон с двадцатью вагонами боеприпасов. Также сообщается, что командиры зенитных ракетных дивизионов зенитного ракетного полка №1129 получили из штаба операции указания на оборудование вертолетных площадок в районе Лисичанска.

Оперативная обстановка

Горячей точкой минувших суток стало горловское направление обороны Донецкой народной республики. По населенным пунктам района наносились удары дальнобойной артиллерией калибром 152 мм. В результате ранения получили два мирных жителя, два дома разрушены.

На мариупольском и донецком участках украинские войска задействовали «стандартный пакет» из минометов и гранатометов. Всего по ДНР было выпущено 1250 снарядов и мин. Под огнем ВСУ оказались более 20 населенных пунктов республики, режим прекращения огня нарушен 35 раз.

Кроме того, утром в субботу в результате удара ВСУ по Горловке из танков и БМП травмирована девочка 15 лет. Ребенок получил травмы грудной клетки и находится в больнице. Также разрушены шесть жилых домов поселка шахты им. Гагарина Горловского района.

В ЛНР обстрелам подверглись семь населенных пунктов на всех участках линии соприкосновения. Зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня с применением минометов, гранатометов и боевых машин, а также стрелкового оружия. В результате агрессии киевских силовиков погиб один защитник республики.

ВСУ используют РЭБ для подавления беспилотников ОБСЕ

Данные об использовании украинскими войсками систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) озвучены оперативным командованием ДНР. Цель их применения — не столько противодействие силам республики, сколько нейтрализация беспилотных летательных аппаратов международной миссии ОБСЕ, чтобы скрыть применение запрещенного вооружения и техники. В частности, при обстрелах Зайцево и Горловки.

Масштабная мобилизация

Подтверждением наступательных замыслов украинского руководства является и проведение так называемого весеннего призыва в армию. На самом деле по количеству призываемых новобранцев призыв больше походит на глобальную мобилизацию, сообщают в оперативном командовании ДНР. Планируется принять до 40 тысяч человек, хотя официально командование ВСУ говорит о 15 тысячах призывников.

Эта ситуация, по данным разведки, является еще и индикатором неукомплектованности тыловых частей. Сейчас они укомплектованы менее чем на 48%. В передовых частях дела обстоят получше, но не намного — укомплектованность не доходит до 70%.

«Оккупанты» против «российских офицеров»

Когда никак не получается доказать пресловутое российское присутствие в Донбассе, украинские СМИ «включают» фантазию и придумывают доказательства сами.

В субботу ряд информационных изданий Киева сообщил о якобы разочаровании ополченцев Донбасса «российскими офицерами-кураторами», сославшись на запись «боевика» в социальной сети «ВКонтакте». Некий «Александр Донецкий», которого выдали за военнослужащего армии ДНР, написал, что «российские офицеры» должны уйти, а «Донбасс сам должен решать свою судьбу».

В соцсети зарегистрировано 859 аккаунтов на имя Александр Донецкий, но нет ни одного с фотографией профиля, которую использовали украинские СМИ. Вероятно, это была страница-однодневка, которую использовали для создания информационного повода.

Каким образом украинские СМИ связали этот аккаунт «ВКонтакте» с реальным, по их мнению, «боевиком ДНР» с позывным «Кадыр», не уточняется. Но зато в одном посте отработаны все ключевые «темники» украинского Мининформа: «преступная власть ДНР», «российское присутствие в Донбассе», призывы к войне.