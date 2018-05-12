Депутаты ДНР и ЛНР впервые встретятся в Дебальцево, чтобы «противостоять оппонентам»

Луганск, 12 мая. Парламенты ДНР и ЛНР до конца месяца проведут совместное заседание в Дебальцево, на котором обсудят взаимодействие между двумя республиками. Об этом в субботу заявил спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

По его словам, это будет первая встреча руководства республик Донбасса на уровне депутатов. Председатель парламента ДНР Денис Пушилин в свою очередь отметил, что совместное заседание станет первым серьезным шагом по укреплению взаимодействия между Луганском и Донецком.

«Мы появлялись вместе, мы начинали отстаивать и противостоять нашим оппонентам, и сейчас, я думаю, такой этап, может, не очень новый, но очень интересный и многообещающий», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко может обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном проведение миротворческой операции в Донбассе. Киев рассчитывает, что миротворцы будут размещены на всей территории неподконтрольного региона, а не только на линии разграничения.