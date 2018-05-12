Сирия: коалиция США второй раз за день атаковала Эль-Хасаку, есть жертвы

Дамаск, 12 мая. Возглавляемая США коалиция второй раз за день атаковала сирийскую провинцию Эль-Хасака.

На этот раз под удар попала деревня Хидаж, которая расположена к юго-востоку от города Эль-Хасака. В результате авианалета погибли девять человек — четыре ребенка и пять женщин, передает сирийское телевидение.

Напомним, что первый удар пришелся по деревни Аль-Хамади в провинции Эль-Хасака. Жертвами атаки тогда стали восемь человек. Еще один авиаудар коалиция нанесла в начале мая по поселению Аль-Фадель, которое также располагается в Эль-Хасаке, в результате чего погибли 25 человек.

Примечательно, что США (как и другие члены коалиции) действуют без согласования со стороны ООН и правительства Сирии. Заявленной целью коалиции является борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), однако обычно жертвами неизбирательных бомбардировок становятся мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.