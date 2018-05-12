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«Меркель оказалась прижимистой»: россияне высмеяли одинокий обед Порошенко с бычьим хвостом и рулькой
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    «Меркель оказалась прижимистой»: россияне высмеяли одинокий обед Порошенко с бычьим хвостом и рулькой

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    «Меркель оказалась прижимистой»: россияне высмеяли одинокий обед Порошенко с бычьим хвостом и рулькой

    Москва, 12 мая. Президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном отведал свиную рульку и рагу из бычьего хвоста в одном из ресторанов Дюссельдорфа. 

    Встреча «нормандской тройки» в Германии для Порошенко закончилась полуторачасовым обедом. Украинский президент после одиночной пресс-конференции также обедал один. Россияне высмеяли его командировку, которая сопровождалась поеданием немецких деликатесов. 

    «Странно, что не заказал себе Фаберже в шоколаде», — посмеялся пользователь Номад. 

    «Больше часа сидел в ресторане, поедая свиную рульку? Да уж действительно «нормандский формат» уже доказал свою беспомощность», — написал Игорь Пестов.

    «Меркель оказалась прижимистой»: россияне высмеяли одинокий обед Порошенко с бычьим хвостом и рулькой

    Пользователи из Украины негодуют, почему их президент может позволить себе роскошный обед в немецком ресторане, когда многие из них регулярно недоедают.

    «Мы на хлебе да капусте квашенной сидим, а он деликатесы ест», — возмутился Егор Украинец. 

    Некоторые россияне считают, что одинокий обед Порошенко связан с пресловутой скупостью немцев. 

    «Меркель оказалась прижимистой, нe баловала гостя. Гpoши от МВФ Украине выдали, вот пycть Порошенко и плaтит зa себя. Интересно, Макрoн тожe caмоcтoятельнo пoexaл иcкaть pecтopaн с лягyшкaми и yлиткaми?» — посмеялась Светлана Тощакова. 

    «В Бундестаге даже не накормили?» — поинтересовалась Марина. 

    Автор: Ирина Селезнева
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