Москва, 12 мая. Президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном отведал свиную рульку и рагу из бычьего хвоста в одном из ресторанов Дюссельдорфа.

Встреча «нормандской тройки» в Германии для Порошенко закончилась полуторачасовым обедом. Украинский президент после одиночной пресс-конференции также обедал один. Россияне высмеяли его командировку, которая сопровождалась поеданием немецких деликатесов.

«Странно, что не заказал себе Фаберже в шоколаде», — посмеялся пользователь Номад.

«Больше часа сидел в ресторане, поедая свиную рульку? Да уж действительно «нормандский формат» уже доказал свою беспомощность», — написал Игорь Пестов.

Пользователи из Украины негодуют, почему их президент может позволить себе роскошный обед в немецком ресторане, когда многие из них регулярно недоедают.

«Мы на хлебе да капусте квашенной сидим, а он деликатесы ест», — возмутился Егор Украинец.

Некоторые россияне считают, что одинокий обед Порошенко связан с пресловутой скупостью немцев.

«Меркель оказалась прижимистой, нe баловала гостя. Гpoши от МВФ Украине выдали, вот пycть Порошенко и плaтит зa себя. Интересно, Макрoн тожe caмоcтoятельнo пoexaл иcкaть pecтopaн с лягyшкaми и yлиткaми?» — посмеялась Светлана Тощакова.