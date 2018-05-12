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Сирия: боевики ИГ стремительно теряют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор
Политика
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    Сирия: боевики ИГ стремительно теряют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор

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    Сирия: боевики ИГ стремительно теряют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 12 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) стремительно теряют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, поддерживаемые США курдские отряды из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) выбили террористов ИГ из нескольких населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор вблизи реки Евфрат. Отряды курдов достигли восточного берега реки Евфрат, приблизившись к городу Багус, который является последним оплотом ИГ на границе Сирии и Ирака.

    Накануне стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ захватили позиции боевиков ИГ в районе населенных пунктов Аль-Файза и Аль-Тама в провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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