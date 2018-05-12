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Украинский дипломат рассекретил просьбы, с которыми Порошенко ездил в Европу
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    Украинский дипломат рассекретил просьбы, с которыми Порошенко ездил в Европу

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    Украинский дипломат рассекретил просьбы, с которыми Порошенко ездил в Европу

    Киев, 12 мая. Во время недавнего визита в Европу украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко обратилась к Брюсселю с несколькими просьбами, сообщили в украинских дипломатических кругах.

    Как сообщили дипломатические источники украинских СМИ, во время недавнего визита в Европу Порошенко обратился к ЕС с несколькими просьбами. Представители Киева обсуждали с коллегами из ЕС вопросы борьбы с коррупцией. Украинская делегация попросила у ЕС пореже их критиковать.

    «Политики просят поменьше об этом говорить, — цитируют журналисты дипломата. — Но в ЕС не готовы на такое соглашаться».

    Кроме того, киевские чиновники предложили аннулировать референдум, проведенный в Нидерландах, который заблокировал окончательную ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

    «Он не дает покоя до сих пор, — рассекретил информацию источник. — Поэтому со стороны украинской делегации было предложено признать этот референдум недоразумением, а его результаты – ложными».

    Украинский дипломат рассекретил просьбы, с которыми Порошенко ездил в Европу

    Автор: Катерина Тимошенская
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