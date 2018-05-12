Украинский дипломат рассекретил просьбы, с которыми Порошенко ездил в Европу

Киев, 12 мая. Во время недавнего визита в Европу украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко обратилась к Брюсселю с несколькими просьбами, сообщили в украинских дипломатических кругах.

Как сообщили дипломатические источники украинских СМИ, во время недавнего визита в Европу Порошенко обратился к ЕС с несколькими просьбами. Представители Киева обсуждали с коллегами из ЕС вопросы борьбы с коррупцией. Украинская делегация попросила у ЕС пореже их критиковать.

«Политики просят поменьше об этом говорить, — цитируют журналисты дипломата. — Но в ЕС не готовы на такое соглашаться».

Кроме того, киевские чиновники предложили аннулировать референдум, проведенный в Нидерландах, который заблокировал окончательную ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.