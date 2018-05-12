Курды и США несут ответственность за теракт в Ракке: почему за 8 месяцев освобожденный от ИГ город не вернулся к мирной жизни

На улице Телль-Абъяд в городе Ракка, неизвестными был подорван заминированный автомобиль. От взрыва погибло два человека и еще трое получили ранение. Кто виноват в случившемся — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).



Город Ракка был «освобожден» от боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) 17 октября 2017 года. В результате интенсивных авиаударов международной коалиции было разрушено более 80% городской застройки, однако пришедшие на смену террористам ИГ «Демократические силы Сирии» не делают ничего для полноценного восстановления мирной жизни. Более того, проводимая курдскими вооруженными формированиями политика приводит к эскалации нового конфликта. SDF пытается навязать арабскому населению свои законы, традиции и культуру, что вызывает протест со стороны местных жителей, которые воспринимают присутствие курдских вооруженных формирований и сил коалиции на своих землях исключительно как оккупацию. Это привело к созданию нескольких отрядов народного сопротивления, и не только в провинции Ракка, но и в других районах Сирии, которые при поддержке США были захвачены SDF. Ополченцы регулярно совершают партизанские атаки на автоколонны и военные объекты коалиции и их курдских «партнеров».

Кроме этого, курдская политика приводила и к вооруженным восстаниям местных племен. В конце марта информагентсво Al-Masdar News сообщало о том, что в атаку на курдские вооруженные формирования к западу от Ракки выдвигалось арабское племя Аль-Бухамис, которые так же как и ополченцы намеревались вытеснить курдов с захваченных территорий.

Однако подавляющее количество источников, сообщивших о сегодняшнем инциденте в Ракке, пишет, что подрыв автомобиля был терактом боевиков «Исламского государства».

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что в Ракке сложилась чрезвычайно сложная ситуация, в которой нет ярко выраженной тенденции к переходу от военного противостояния к мирному урегулированию:

«Восемьдесят процентов жилых зданий разрушено авиацией коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки, и никто не собирается разминировать город, убирать трупы, создавать условия жизни, возможные для существования, чтобы местные жители возвращались в свои дома. Как следствие этого, и совершаются террористические акты».

По мнению эксперта, трудно сказать, кто именно устроил сегодняшний подрыв автомобиля в Ракке:

«Были ли это боевики в чистом виде или же это просто-напросто агрессивно настроенные по отношению к курдским формированиям сирийцы арабского происхождения, которые не согласны с той ситуацией, которая складывается в Ракке. Конечно, «Демократические силы Сирии» и коалиция США несут ответственность за качество проведенных боевых операций по уничтожению боевиков «Исламского государства» и последующей зачистке города. Кроме этого, на сегодняшний день есть четко выраженное недовольство местных жителей тем, как к ним относятся курдские вооруженные формирования. Есть, судя по всему, и «разборки» местного характера, в которых участвуют недобитые элементы боевиков «Исламского государства», остающиеся в Ракке небольшими группами».

Играет свою роль и абсолютное бездействие Соединенных Штатов Америки, которые, как считает собеседник ФАН, должны были стимулировать решение вопросов в Ракке:

«Раз они шефствуют над курдскими вооруженными формированиями, снабжают их оружием, деньгами, рекомендуют, то, наверное, ни них тоже лежит ответственность за происходящее, ну, и на формированиях «Демократических сил Сирии», которые непонятно чем занимаются и против кого воюют. Скорее всего, с оружием в руках курды просто делят сферы влияния и мародерствуют в своих интересах».

Эксперт отметил, что порядок в Ракке может воцариться только после того, как сирийские правительственные войска смогут зачистить этот район и начать восстановление города для того, чтобы туда смогли вернуться мирные жители:

«Но возможно ли это сделать в условиях, когда Соединенные Штаты Америки и курды стараются контролировать часть Сирии, создавая некое квазигосудартсво. Именно этот клубок противоречий и вызывает созревание террористических акций с последующей их реализацией в виде, например, сегодняшнего подрыва автомобиля. То, что делалось курдами для того, чтобы якобы очистить сирийскую землю от боевиков, сегодня приводит к тому, что в Ракке совершаются террористические акции».

1 Организация запрещена на территории РФ.