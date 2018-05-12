Горняк погиб в нижнетагильской шахте

Нижний Тагил, 12 мая. Шахтер погиб во время работы в шахте «Евсютинская» в Нижнем Тагиле, сообщили представители местной прокуратуры.

Трагедия произошла утром в субботу, 12 мая. Три сотрудника шахты «Евсютинская» Высокогорского горно-обогатительного комбината спустились под землю, чтобы установить взрывпакеты. Мастер после их возвращения на поверхность не досчитался одного работника и спустился за ним лично.

На 240-м горизонте он обнаружил тело. Позже медики заявили, что погибшем есть характерные признаки взрывного травмирования. Прокуратура запросила документацию о соблюдении безопасности на шахте.