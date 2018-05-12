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Горняк погиб в нижнетагильской шахте
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    Горняк погиб в нижнетагильской шахте

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    Горняк погиб в нижнетагильской шахте

    Нижний Тагил, 12 мая. Шахтер погиб во время работы в шахте «Евсютинская» в Нижнем Тагиле, сообщили представители местной прокуратуры.

    Трагедия произошла утром в субботу, 12 мая. Три сотрудника шахты «Евсютинская» Высокогорского горно-обогатительного комбината спустились под землю, чтобы установить взрывпакеты. Мастер после их возвращения на поверхность не досчитался одного работника и спустился за ним лично.

    На 240-м горизонте он обнаружил тело. Позже медики заявили, что погибшем есть характерные признаки взрывного травмирования. Прокуратура запросила документацию о соблюдении безопасности на шахте.

    «Прокуратура в ходе проверки выясняет обстоятельства гибели работника шахты, — рассказали ее представители. — В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований безопасности при выполнении горных работ». 

    Горняк погиб в нижнетагильской шахте

    Автор: Катерина Тимошенская
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