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«Любезное наблюдение»:  британцы показали фото «слежки» корабля ВМФ РФ за авианосцем США
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    «Любезное наблюдение»:  британцы показали фото «слежки» корабля ВМФ РФ за авианосцем США

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    «Любезное наблюдение»:  британцы показали фото «слежки» корабля ВМФ РФ за авианосцем США

    Лондон, 12 мая. Британский телеканал ITV утверждает, что ракетный фрегат «Ярослав Мудрый» ВМФ России следит за атомным авианосцем США «Гарри Трумэн» в Средиземном море. СМИ опубликовали фото «слежки».

    Телеканал для убедительности показал фотографии с борта авианосца, на которых запечатлен «Ярослав Мудрый». СМИ также сообщили, что авианосная группа поддерживает связь с фрегатом в радиоэфире. Вашингтон рассматривает возможность оставить авианосец «Гарри Трумэн» в Средиземном море якобы для «сдерживания» России, пишет «Газета.Ru».

    Командование «Гарри Трумэна» считает, что «Ярослав Мудрый» ведет «любезное наблюдение». Напомним, что поход «Ярослава Мудрого» стартовал 15 апреля, на его борту находится экипаж, который отрабатывает комплекс учебно-боевых задач с последующей ротацией военно-морских сил в регионе. По пути следования фрегата через Ла-Майнш за ним наблюдал корабль ВМС Британии «Сент Олбанс».

    Автор: Ирина Селезнева
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