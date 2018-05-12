Пять мирных жителей погибли во время рейда спецназа США в Сомали

Могадишо, 12 мая. Пять мирных жителей погибли в ходе совместного рейда спецназа США и Сомали в провинции Нижняя Шабелле.

Американские военнослужащие приняли участие в операции против боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), в районе населенного пункта Булсида. В ходе рейда были захвачены трое боевиков группировки, которые подозреваются в похищениях и убийствах мирных жителей в провинции Нижняя Шабелле.

Однако позднее появились свидетельства очевидцев рейда, которые сообщили о гибели пяти мирных жителей в районе населенного пункта Булсида. Местный старейшина Моалина Ахмеда Нура сообщил, что при захвате боевиков были убиты пять мирных земледельцев. Африканское командование армии США пообещало изучить информацию, касающуюся данного инцидента.

Стоит отметить, что в 2017 году Пентагон увеличил численность контингента в Сомали с 200 до 500 военнослужащих. Американские военнослужащие в Сомали ведут охоту на главарей и боевиков «Аш-Шабаб». Однако в результате действий американских военных довольно часто страдает мирное население. При этом американцы в Сомали не доверяют местным военным, в результате чего их совместные рейды выливаются в инциденты с жертвами со стороны мирных жителей.