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«Нужно было уйти»: Пугачева уговаривала Самойлову не ехать на «Евровидение-2018»
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    «Нужно было уйти»: Пугачева уговаривала Самойлову не ехать на «Евровидение-2018»

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    «Нужно было уйти»: Пугачева уговаривала Самойлову не ехать на «Евровидение-2018»

    Москва, 12 мая. Звезда российской эстрады Алла Пугачева пыталась отговорить Юлию Самойлову от выступлении на «Евровидении-2018». Об этом в субботу заявил стилист Самойловой Алишер Хозяинов.

    «Мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти.  А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни», — признался он, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Хозяинов также раскритиковал продюсеров Первого канала, которые решили сэкономить и даже не стали менять девушке инвалидную коляску. Аналогичные претензии ранее высказывала и мать певицы.

    Напомним, что Юлия Самойлова так и не смогла пробиться в финал «Евровидения» со своей песней I Won't Break. Сама девушка, которая от поражения не могла сдержать слез, призналась, что ей очень обидно, поскольку она мечтала выйти в финал музыкального конкурса. Ее поддержал известный российский певец и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. Он похвалил Самойлову за невероятную храбрость.

    Автор: Антон Соколов
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